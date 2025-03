Un pas de géant pour l'humanité! Les astronautes sont parmi les scientifiques les plus cool sur ou hors terre. Ces amoureux de l'espace sont toujours à la recherche de nouvelles découvertes galactiques. L'emoji astronaute montre une personne portant une combinaison spatiale blanche et un casque spatial. L'emoji astronaute se décline en différents tons de peau et sexes. Cet emoji interstellaire est lié à l'espace, à la science, aux fusées, aux stations spatiales, à l'apesanteur, à la lune, aux planètes et à la galaxie. Utilisez cet emoji pour décrire une mission spatiale, un astronaute ou quelqu'un qui aime l'espace. Exemple : Pouvons-nous voir le nouveau film Apollo ? Je suis obsédé par les gars en combinaison spatiale 🧑‍🚀🧑‍🚀🧑‍🚀

Keywords: astronaute, fusée

Codepoints: 1F9D1 200D 1F680

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )