Cet emoji est une excellente représentation de l'espace extra-atmosphérique, de l'astronomie, et peut être utilisé en combinaison avec un emoji étoile, pour représenter la nuit et l'observation des étoiles. La lune de couleur or (ou argent) est jonchée de cratères. Le croissant sombre sur le côté gauche de la lune ronde représente la quatrième (sur un total de huit) phases de lune.

Keywords: lune, lune gibbeuse croissante

Codepoints: 1F314

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )