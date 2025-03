E.T. téléphone à la maison. L'emoji extraterrestre a voyagé d'une autre planète pour conquérir le monde et votre écran. L'emoji extraterrestre montre une créature avec une tête en forme de ballon, des yeux ovales et un sourire. C'est un extraterrestre sympathique. Cet emoji dégage une sensation de science-fiction, d'espace extra-atmosphérique, de vie extraterrestre, d'extraterrestres et de fantaisie spatiale. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'extraterrestres, d'espace extra-atmosphérique, de planètes, de science-fiction et du futur. Exemple : Pensez-vous qu'il y a 👽 sur Mars ?

Keywords: alien, créature, extraterrestre, ovni, visage

Codepoints: 1F47D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )