E.T. Telepono sa bahay. Ang alien emoji ay naglakbay mula sa ibang planeta upang sakupin ang mundo at ang iyong screen. Ang alien emoji ay nagpapakita ng isang nilalang na may hugis lobo na ulo, hugis-itlog na mga mata, at isang ngiti. Isa itong palakaibigang dayuhan. Ang emoji na ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng sci-fi, outer space, extraterrestrial na buhay, alien, at space fantasy. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang mga alien, outer space, mga planeta, science fiction, at ang hinaharap. Halimbawa: Sa tingin mo ba ay may 👽 sa Mars?

Kopya

Keywords: alien, extraterrestrial, kalawakan, mukha, nilalang

Codepoints: 1F47D

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )