Ang huling quarter moon face emoji ay nagpapakita ng buwan sa huling quarter phase nito, na kilala rin bilang crescent moon, na nakaharap sa kanan. Nagtatampok ito ng mga mata at ilong at may malumanay at nasisiyahang ngiti sa mukha nito. Gamitin ito kapag nasiyahan ka kahit na medyo...malapad.

Keywords: buwan, last quarter, last quarter moon na may mukha, mukha, quarter

Codepoints: 1F31C

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )