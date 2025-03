Tumingala sa langit sa gabi at titingnan mo ang Milky Way galaxy. Napakalaki nito at isa lamang ito sa maraming galaxy sa uniberso. Ang milky way emoji ay nagpapakita ng larawan ng milky way galaxy at ito ay nagliliwanag na mga bituin. Ang milky way ay ang kalawakan na naglalaman ng planeta earth at ito ay solar system. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang espasyo, mga astronaut, bituin, planeta, solar system, kalawakan, meteor, zodiac sign, alien, agham o astronomiya. Magagamit mo rin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang isang romantikong gabi sa ilalim ng mga bituin, camping, o star watching. Halimbawa: Dapat nating makita ang lahat ng Milky Way 🌌 sa ating camping trip!

Keywords: bituin, galaxy, kalawakan, milky way

Codepoints: 1F30C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )