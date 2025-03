Guarda in alto nel cielo di notte e guarderai la galassia della Via Lattea. È enorme ed è solo una delle tante galassie nell'universo. L'emoji della Via Lattea mostra un'immagine della galassia della Via Lattea e delle sue stelle illuminanti. La via lattea è la galassia che contiene il pianeta terra ed è il sistema solare. Usa questa emoji quando parli di spazio, astronauti, stelle, pianeti, sistema solare, galassia, meteore, segni zodiacali, alieni, scienza o astronomia. Puoi anche usare questa emoji quando parli di una notte romantica sotto le stelle, in campeggio o per osservare le stelle. Esempio: dovremmo essere in grado di vedere tutta la Via Lattea 🌌 durante il nostro viaggio in campeggio!

Keywords: lattea, via lattea

Codepoints: 1F30C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )