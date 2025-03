Questa emoji mostra la seconda delle otto fasi lunari. La maggior parte della luna in questione è avvolta dall'ombra, lasciando una piccola falce di luce all'estrema destra della luna. Si possono vedere crateri profondi sparsi in questa emoticon. Questa emoji può rappresentare lo spazio, la notte, i cicli lunari e l'astronomia in generale.

Keywords: crescente, luna

Codepoints: 1F312

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )