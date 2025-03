Questa emoji presenta un'antenna parabolica che può essere installata sui tetti o nei cortili. Se stai cercando di comunicare qualcosa di importante e di trasmetterlo in lungo e in largo, questa emoji può aiutarti a comunicare che stai facendo un annuncio importante. Puoi anche usarlo per rappresentare alieni o extraterrestri e comunicare con loro se ti senti un po' sciocco.

Keywords: antenna parabolica, antenna satellitare, antenne paraboliche, antenne satellitari, satellite

Codepoints: 1F4E1

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )