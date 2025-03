Le spine sono uno strumento incredibilmente utile e importante da avere, soprattutto quando si carica l'elettronica. A seconda del paese o del continente in cui risiedi, le spine possono avere forme, colori e dimensioni diverse. Le spine possono essere disponibili in varietà a due, tre o quattro punte, che di solito vanno dalla colorazione del metallo argento o oro. Invia questa emoji agli amici per far loro sapere che stai cercando un posto dove collegare il tuo telefono per un po' di carica.

Keywords: elettricità, presa elettrica, spina elettrica

Codepoints: 1F50C

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )