Questa emoji mostra una tipica batteria, che sembra completamente carica e pronta a fornire un po' di energia! La batteria in questione è in posizione verticale o leggermente diagonale, a seconda del fornitore, ed è disponibile in varietà di celle AA o D. Questa particolare emoji ha molti significati, principalmente relativi all'elettricità e al potere in generale.

Keywords: autonomia, batteria, batteria carica, batteria scarica, ricaricare

Codepoints: 1F50B

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )