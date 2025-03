Questa emoji mostra un set di dadi e bulloni da costruzione. I due sono montati insieme. Quando lavori duramente per fare o mettere insieme qualcosa, che si tratti di un vero progetto di costruzione o qualcos'altro, puoi usare questa emoji per mostrarlo. Puoi anche usarlo come termine alternativo, "vite", ma sappi che l'insinuazione si applica.

Copia

Keywords: bullonare, bullone, fissare, vite e bullone

Codepoints: 1F529

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )