L'emoji del cacciavite raffigura un lungo strumento portatile inclinato in alto o in basso a sinistra. Mentre questo strumento viene utilizzato per inserire viti in assi di legno, l'emoji può essere utilizzato in qualsiasi contesto furbo o quando si chiama un amico per essersi comportato come un idiota o "strumento".

Keywords: avvitare, cacciavite, utensile, vite

Codepoints: 1FA9B

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )