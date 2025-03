Questa emoji presenta una scala in piedi e/o inclinata a sinistra. Può essere usato per simboleggiare l'arrampicata in cima al lavoro. Può anche essere usato letteralmente per rappresentare lavori di tipo edile.

Keywords: arrampicarsi, piolo, scala, scalino

Codepoints: 1FA9C

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )