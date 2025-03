Un satellite è un oggetto creato dall'uomo che viene inviato nell'orbita spaziale per raccogliere informazioni. Funge anche da strumento di comunicazione a cui le persone possono accedere in tutto il mondo. I dipendenti della NASA, Space X o Virgin Galactic possono utilizzare questa emoji di volta in volta. O forse no... ma potrebbero. L'emoji satellitare mostra la macchina con due pannelli. Usa questa emoji quando parli di spazio, innovazione spaziale o comunicazione futuristica.

Esempio: "Sally ha un nuovo televisore stravagante che cattura tutti i canali da un satellite 🛰"

Keywords: satellite, spazio

Codepoints: 1F6F0 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )