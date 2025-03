Quante persone ci vogliono per avvitare una lampadina? Uno se sei intelligente! Le lampadine sono strumenti per fornire luce alle lampade. La lampadina è anche un simbolo ampiamente accettato di avere un'idea o di essere intelligente. Quando qualcuno è considerato "brillante" come una lampadina, significa che è intelligente. L'emoji della lampadina mostra una singola lampadina accesa. L'emoji può rappresentare la luce, l'intelligenza, l'innovazione e l'elettricità. Usa questa emoji quando parli di luce, qualcuno che è intelligente o una nuova idea. Esempio: Sally 💡 Ho una grande idea per una nuova ricetta.

Keywords: elettrica, fumetto, idea, lampadina, luce

Codepoints: 1F4A1

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )