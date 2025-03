Questa emoji è un estintore rosso con un tubo nero. Utilizzato per spegnere gli incendi, può essere utilizzato in molti modi. Se le cose sono troppo "accese", tira fuori quell'estintore per raffreddare le cose. Se un convo è troppo acceso, spegni quel fuoco. Usa l'estintore in modo giocoso e nei momenti seri sia per spegnere quelle fiamme.

Copia

Keywords: estintore, fiamme, fuoco, spegnere un incendio

Codepoints: 1F9EF

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )