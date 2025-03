Stai finendo il tempo? Faresti meglio a sbrigarti e finire! L'emoji della clessidra non completata mostra una clessidra trasparente con sabbia nella metà superiore, che cade nella metà inferiore. Questa emoji indica che il timer è in esecuzione. L'emoji della clessidra non fatta viene spesso utilizzata quando si parla di una scadenza, di una scadenza, di un periodo di tempo limitato o di tempo in generale. Usa questa emoji se devi dire a qualcuno di sbrigarsi e portare a termine un compito. Esempio: Jenna, sbrigati. Questo è dovuto in meno di un'ora. ⏳

Keywords: clessidra, clessidra che scorre, sabbia

Codepoints: 23F3

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )