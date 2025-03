¿Te estás quedando sin tiempo? ¡Será mejor que te des prisa y termines! El emoji de reloj de arena no hecho muestra un reloj de arena transparente con arena en la mitad superior, cayendo en la mitad inferior. Este emoji indica que el temporizador se está ejecutando. El emoji de reloj de arena no hecho se usa a menudo cuando se habla de una fecha límite, vencimiento, una cantidad de tiempo limitada o tiempo en general. Use este emoji si necesita decirle a alguien que se dé prisa y complete una tarea. Ejemplo: Jenna, date prisa. Esto es debido en menos de una hora. ⏳

Copiar

Keywords: reloj con arena cayendo, reloj de arena con tiempo, temporizador

Codepoints: 23F3

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )