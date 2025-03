Vous manquez de temps ? Tu ferais mieux de te dépêcher et de finir ! L'emoji sablier non terminé montre un sablier clair avec du sable dans la moitié supérieure, tombant dans la moitié inférieure. Cet emoji indique que le minuteur est en marche. L'emoji sablier non terminé est souvent utilisé pour parler d'un délai, d'une expiration, d'un temps limité ou d'un temps en général. Utilisez cet emoji si vous avez besoin de dire à quelqu'un de se dépêcher et d'accomplir une tâche. Exemple : Jenna, dépêche-toi. C'est prévu dans moins d'une heure. ⏳

Keywords: sablier, sablier avec sable qui coule

Codepoints: 23F3

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )