Les montagnes sont de fortes formations géologiques immobiles. L'emoji de la montagne est un simple groupe de hauts et de bas, de collines et de vallées, avec de la verdure à sa base et des sommets dégagés. Cet emoji est le cousin de base de la montagne enneigée.

Keywords: montagne

Codepoints: 26F0 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )