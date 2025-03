Faire du vélo dans les montagnes est un moyen populaire pour ceux qui aiment le plein air de vivre une aventure. L'emoji de vélo de montagne montre une personne portant des vêtements de sport et un casque assis sur un vélo devant les montagnes. Cet emoji est disponible dans une variété de tons de peau et de sexes différents. L'emoji du vélo de montagne de la personne concerne le vélo tout-terrain et dégage une sensation de plein air, d'adrénaline, d'aventure et de sensations fortes. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez d'évasion dans la nature, de camping, de VTT ou d'activités liées à la santé et à la forme physique. Exemple : J'ai hâte de sortir de la ville et d'y aller 🚵.

Keywords: montagne, personne en vtt, vélo

Codepoints: 1F6B5

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )