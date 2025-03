Ang pagbibisikleta sa mga bundok ay isang popular na paraan para sa mga mahilig sa labas upang magkaroon ng isang pakikipagsapalaran. Ang mountain biking emoji ay nagpapakita ng isang taong nakasuot ng pang-atleta na damit, at isang helmet na nakaupo sa isang bisikleta sa harap ng mga bundok. Ang emoji na ito ay may iba't ibang kulay ng balat at iba't ibang kasarian. Ang emoji ng taong mountain biking ay tungkol sa off-road na pagbibisikleta, at nagbibigay ito ng pakiramdam sa labas, adrenaline, pakikipagsapalaran, at kapana-panabik na mga kilig. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang pagtakas sa kalikasan, camping, mountain biking o mga aktibidad na nauugnay sa kalusugan at fitness. Halimbawa: Hindi ako makapaghintay na makalabas ng lungsod at pumunta 🚵.

Kopya

Keywords: bike, bisikleta, cyclist, mountain biker, nagba-bike, nagma-mountain bike

Codepoints: 1F6B5

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )