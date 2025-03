Ang isang maganda at nakakarelaks na pagsikat ng araw ay makikita sa buong mundo. Siguraduhin lamang na gumising ng maaga at tumingin sa silangan upang mahuli ang pagsikat ng araw. Ang pagsikat ng araw ay nangangahulugang nagsisimula na ang araw. Oras na para gumising at magtimpla ng kape.