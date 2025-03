Este emoji mostra o pôr do sol sobre arranha-céus em uma grande cidade. As cores do pôr do sol misturadas com a magnificência dos edifícios altos que perfuram o céu criam algo verdadeiramente icônico e incrível de se ver.

Keywords: anoitecer, cidade, cidade ao anoitecer, noite, paisagem, pôr do sol, prédio

Codepoints: 1F306

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )