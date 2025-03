Defina seus alarmes, você terá que acordar cedo para ver o nascer do sol sobre as montanhas. Não se preocupe, você pode estar um pouco cansado, mas o belo site vale a pena. O emoji do nascer do sol sobre as montanhas mostra a imagem do sol brilhando atrás de uma cordilheira. Use este emoji ao falar sobre o nascer do sol, a natureza, o acampamento nas montanhas ou algo relaxante. Exemplo: Jim e eu vamos acordar às 5:00 da manhã para que possamos ver o nascer do sol sobre a montanha.🌄

Keywords: aurora sobre montanhas, montanha, nascer do sol sobre as montanhas, sol da manhã

Codepoints: 1F304

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )