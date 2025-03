Os carros têm faróis de neblina para ajudá-lo a navegar no nevoeiro quando você mal consegue ver alguma coisa. Essa substância úmida e úmida pode ser bonita de longe, mas também pode ser muito irritante quando restringe sua visão. O emoji nebuloso mostra uma grande estrutura se elevando acima do nevoeiro. O nevoeiro é feito de gotas de água espalhadas no ar. O termo “subir acima das nuvens” ou “subir acima do nevoeiro” pode vir à mente ao olhar para este emoji. Use o emoji nebuloso ao falar sobre o tempo, nuvens, neblina, algo que é nebuloso ou difícil de entender ou que se eleva acima de uma situação pouco clara. Exemplo: Tenha cuidado ao dirigir neste fim de semana. O mapa meteorológico está prevendo muito nevoeiro. 🌁

Keywords: bruma, enevoado, neblina, névoa, nevoeiro

Codepoints: 1F301

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )