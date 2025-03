Você já viu um mágico que pode levitar? A pessoa de terno levitando emoji tem o poder majestoso de flutuar acima do solo. O emoji de pessoa de terno levitando mostra uma pessoa de terno, óculos de sol e chapéu flutuando acima do solo com uma sombra embaixo deles. O emoji vem em diferentes tons de pele. Este emoji é frequentemente associado a algo mágico como um mágico. Use este emoji ao falar sobre um show de mágica, um mágico e levitar. Exemplo: “Gostaria de ser como um mágico e fazer meu carro levitar acima desse trânsito. 🕴️“

Keywords: homem, homem de terno, homem de terno levitando, terno

Codepoints: 1F574 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )