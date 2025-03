Hai mai visto un mago in grado di levitare? La persona in tuta levitante emoji ha il potere maestoso di fluttuare sopra il suolo. L'emoji levitante della persona in abito mostra una persona in abito, occhiali da sole e un cappello che fluttua sopra il terreno con un'ombra sotto di loro. L'emoji è disponibile in diverse tonalità della pelle. Questa emoji è spesso associata a qualcosa di magico come un mago. Usa questa emoji quando parli di uno spettacolo di magia, di un mago e di levitazione. Esempio: “Vorrei poter essere come un mago e far levitare la mia auto sopra questo traffico. 🕴️“

Keywords: uomo, uomo con completo che levita, uomo elegante che levita, vestito elegante

Codepoints: 1F574 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )