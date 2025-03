Il canottaggio è un ottimo esercizio o un'attività rilassante per coloro che sono fisicamente in forma. Se sei fuori forma, farai molta fatica a muovere la barca con i suoi remi. L'emoji della persona che rema su una barca mostra una persona seduta su una barca, che usa i remi per spingerla. Questa emoji è disponibile in diverse tonalità della pelle e generi. Il canottaggio è spesso abbinato a fiumi, laghi, oceani o qualsiasi specchio d'acqua. Il canottaggio può essere praticato da solo, in coppia o con una squadra di persone. In tal caso potresti avere un timoniere o timoniere che dice alla squadra quando remare. Usa questa emoji quando parli di qualsiasi cosa relativa agli sport di canottaggio, all'acqua e alla nautica. Esempio: quest'estate passerò la maggior parte del mio tempo a remare 🚣🏽.

Keywords: barca, persona, persona in barca a remi, remi

Codepoints: 1F6A3

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )