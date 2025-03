Questa emoji raffigura una persona che corre. Non è chiaro se questa emoji stia correndo una maratona o semplicemente facendo jogging nel parco. Che stiano correndo per sport, per svago o se sono in ritardo per un incontro o un evento importante, non c'è dubbio che la persona in questa particolare emoji si stia muovendo molto velocemente. Invia questo ai tuoi amici quando vuoi invitarli a fare jogging o quando vuoi dire loro che stai arrivando!

Copia

Keywords: corsa, maratona, persona che corre, sport

Codepoints: 1F3C3

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )