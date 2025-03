Questa emoji mostra un uomo che balla in vari stili e abiti di danza, a seconda della piattaforma. Alcuni provider, come Apple e WhatsApp, presentano un uomo con un abbigliamento vecchio stile, che balla in discoteca. Altri mostrano un uomo che semplicemente balla genericamente o esegue una routine più culturale (Facebook, per esempio).

Keywords: ballare, uomo, uomo che balla

Codepoints: 1F57A

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )