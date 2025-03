Questa emoji mette in mostra una persona che indossa un turbante tradizionale, spesso visto indossato da uomini che praticano e mantengono tradizioni sikh o musulmane. Tuttavia, è noto che le donne portano i capelli in un turbante, per varie religioni. Nella religione sikh, agli uomini è vietato tagliarsi i capelli poiché i capelli sono considerati preziosi e sacri, il che significa che non devono essere alterati. Invece, gli uomini sceglieranno di legare i loro riccioli in un turbante, proteggendo il dono che Dio ha concesso loro.

Keywords: persona con turbante, persone, turbante

Codepoints: 1F473

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )