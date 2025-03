L'emoji della bandiera della Slovacchia mostra una striscia tricolore orizzontale con il bianco in alto, blu al centro e rosso in basso. Centrato verticalmente sul lato sinistro c'è uno scudo che collega le 3 strisce. Lo scudo è delineato in bianco e ha uno sfondo rosso con una doppia croce bianca in cima a nuvole blu.