Inchinarsi mostra che qualcuno si sta umiliando. L'emoji della persona che si inchina mostra una persona che si inchina e guarda in alto. È un segno di rispetto per qualcuno o qualcosa. Può anche essere usato in modo religioso, mostrando rispetto per una divinità o qualcuno che detiene una posizione molto onorevole e potente. Questa emoji potrebbe anche essere usata come simbolo per chiedere perdono dopo un errore. Esempio: “Bridget, mi dispiace tanto di aver dovuto cancellare il nostro appuntamento per il pranzo. 🙇‍♀️Posso farmi perdonare?"

Keywords: gesto, mi dispiace, persona, persona che fa un inchino profondo

Codepoints: 1F647

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )