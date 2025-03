No significa no! La persona che non fa gesti di emoji mostra una persona con le mani incrociate sul petto che simboleggia un rifiuto o la parola no. Questa emoji è disponibile in diverse tonalità della pelle e generi. Usa questa emoji per dire "assolutamente no", "non tra un milione di anni", "no", "sbagliato" o "bloccato". Questo gesto emana la sensazione di rifiutare o negare l'ingresso a qualcuno. Questa emoji può emanare un'atmosfera di ostilità o può essere un modo divertente per bloccare qualcosa. “No, non laverò i piatti mamma 🙅.

Keywords: faccina, gesto di rifiuto, non bene, persona che fa segno di no, rifiuto, vietato

Codepoints: 1F645

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )