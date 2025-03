Una stretta di mano è un gesto comunemente usato come saluto o come segno di accordo tra due individui. Le mani degli individui si incontrano nel mezzo per unirsi e stringersi su un contratto, o al primo incontro. Questa emoji può essere utilizzata per promuovere la pace, l'unità e il consenso in un messaggio di gruppo che sta diventando un po' controverso su quale sia il posto migliore per i tacos.

Keywords: conoscere, mano, presentarsi, stretta di mano

Codepoints: 1F91D

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )