Il segno dell'emoji del corno raffigura una mano umana con l'indice e il mignolo tenuti in alto con le altre dita piegate verso il basso, a forma di corna. Questa emoji può essere usata quando si parla ai fan del Texas come un modo per mostrare solidarietà con il messaggio "Hook 'em horns", o può essere usata più comunemente quando si parla di musica rock con un amico e si vuole dire "Rock on!"

Keywords: corna, fare le corna, rock and roll, segno delle corna

Codepoints: 1F918

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )