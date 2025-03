Le signe de la corne emoji représente une main humaine avec l'index et les petits doigts levés avec les autres doigts repliés, en forme de cornes. Cet emoji peut être utilisé lorsque vous parlez aux fans du Texas comme un moyen de montrer votre solidarité avec le message "Hook 'em horns", ou peut être plus couramment utilisé lorsque vous parlez à un ami de la musique rock et que vous voulez dire "Rock on!"

Keywords: cornes, cornes avec les doigts, main

Codepoints: 1F918

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )