Jeepers lianes, ces yeux sont grands ouverts regardant quelque chose à leur gauche. L'emoji des yeux peut être utilisé pour montrer que vous êtes alerte et prêtez attention à ce que quelqu'un a à dire. Généralement, cela peut signifier que vous voulez plus d'informations, comme lorsque votre ami a un rendez-vous avec quelqu'un de nouveau et que vous vous dites : "D'accord, donne-moi tous les détails !"

Keywords: corps, œil, visage, yeux

Codepoints: 1F440

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )