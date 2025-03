Mga Jeepers creepers, ang mga mata na ito ay dilat na nakatingin sa isang bagay sa kanilang kaliwa. Maaaring gamitin ang emoji ng mga mata para ipakita na alerto ka at binibigyang pansin ang sasabihin ng isang tao. Karaniwan, maaari itong mangahulugan na gusto mo ng higit pang impormasyon, tulad ng kapag nakipag-date ang iyong kaibigan sa isang bagong tao at nasasabi mong, "Okay, ibigay sa akin ang lahat ng detalye!"

