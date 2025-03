Huwag tumungo sa isang suntukan nang walang anumang backup. Ang mga emoji na nakaharap sa kaliwa at nakaharap sa kanan ay maaaring gamitin upang pag-usapan ang tungkol sa isang agresibong away sa kalye, o bilang pagbati para kumustahin. Ang mga emoji na nakaharap sa kaliwa at nakaharap sa kanan ay nagpapakita ng mga kamao na nakaturo sa kaliwa o kanang direksyon. Ang emoji na ito ay may iba't ibang kulay ng balat. Gamitin ang dalawa nang magkasama kung gusto mong magpakita ng simbolo ng "fist bump" na ginagamit para magpakita ng pagkakaisa o para kumusta. Halimbawa: Sumasang-ayon ako kay Tom 100% tungkol diyan. 🤜 🤛