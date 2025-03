Ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang nilalang sa lahat ng mga keyboard, ang superhero na emoji ay lumilipad upang iligtas ang araw. Ang bayaning ito ay may maskara, kapa, at handang palayasin ang mga kaaway. Ang superhero na emoji ay nagbibigay ng pakiramdam ng tapang, lakas, katapangan, at kapangyarihan. Gamitin ang emoji na ito para ilarawan ang isang taong may mga superhero tendencies o isang aktwal na superhero! Halimbawa: "Nanay, gusto namin ni Brenden ng 🦸 costume para sa Halloween"

Keywords: babaeng superhero, hero, heroine, superhero, superpower

Codepoints: 1F9B8

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )