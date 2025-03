Ang circus tent emoji ay naglalarawan ng isang may guhit na malaking circus tent at maaaring tumukoy sa anumang bilang ng makikinang at kakaibang mga bagay na makikita sa sirko. Gamitin ang emoji na ito kapag nagsasalita tungkol sa mga clown, elepante, acrobat, o kapag isang nakakabaliw na sitwasyon ang tinutukoy mo. "Nagpunta ako sa tindahan noong Black Friday, ito ay isang tunay na sirko!"

Keywords: circus, tent

Codepoints: 1F3AA

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )