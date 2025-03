Nahihilo at sumakay, oras na para dalhin ang iyong kabayo sa daan ng lumang bayan. Ang cowboy hat face emoji ay perpekto para sa paglalarawan ng isang bagay na magdadala sa iyo sa wild, wild west. Gamitin ang emoji na ito para ilarawan ang isang bagay na bansa, kanluran, at akma para sa rodeo. Kunin ang iyong mga cowboy na sumbrero at bota, ngunit iligtas ang kabayo at sumakay sa koboy. Halimbawa: “Tom, Punta tayo sa country bar ngayong gabi. Handa na akong magpractice ng line dancing ko 🤠 ”

Keywords: cowboy, cowgirl, mukha, mukha na may cowboy hat, sombrero

Codepoints: 1F920

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )