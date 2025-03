Scatenati e monta in sella, è ora di portare il tuo cavallo sulla strada della città vecchia. L'emoji del cappello da cowboy è perfetta per descrivere qualcosa che ti porta nel selvaggio, selvaggio west. Usa questa emoji per descrivere qualcosa che è country, western e adatto al rodeo. Prendi i tuoi cappelli e stivali da cowboy, ma salva il cavallo e cavalca il cowboy. Esempio: “Tom, andiamo al bar di campagna stasera. Sono pronto a praticare la mia linea di ballo 🤠 ”

Keywords: cappello, cowboy, faccina, faccina con cappello da cowboy

Codepoints: 1F920

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )