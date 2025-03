Étourdi et en selle, il est temps d'emmener votre cheval sur la route de la vieille ville. L'emoji du visage du chapeau de cowboy est parfait pour décrire quelque chose qui vous emmène dans l'ouest sauvage et sauvage. Utilisez cet emoji pour décrire quelque chose qui est country, western et adapté au rodéo. Prenez vos chapeaux et vos bottes de cow-boy, mais sauvez le cheval et montez le cow-boy. Exemple : "Tom, allons au bar country ce soir. Je suis prêt à pratiquer ma danse en ligne 🤠 ”

Keywords: chapeau, cowboy, visage, visage avec chapeau de cowboy

Codepoints: 1F920

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )