L'emoji chapiteau de cirque représente un chapiteau de cirque rayé et peut faire référence à un certain nombre de choses brillantes et étranges que l'on voit au cirque. Utilisez cet emoji lorsque vous parlez de clowns, d'éléphants, d'acrobates ou lorsque vous faites référence à une situation folle. "Je suis allé au magasin le Black Friday, c'était un vrai cirque !"

Keywords: chapiteau, cirque

Codepoints: 1F3AA

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )