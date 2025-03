L'emoji de l'ouvrier d'usine montre des personnes de tous les sexes et de tous les tons de peau portant des casques de soudage et tenant des chalumeaux. Qu'il s'agisse de souder des trophées ou des pièces automobiles, ce sont quelques-uns des emojis les plus travaillants.

🧑🏻‍🏭 ouvrier (tous genres) : peau claire

ouvrier (tous genres) : peau mate 🧑🏿‍🏭 ouvrier (tous genres) : peau foncée 👨‍🏭 ouvrier 👨🏻‍🏭 ouvrier : peau claire 👨🏼‍🏭 ouvrier : peau moyennement claire 👨🏽‍🏭 ouvrier : peau légèrement mate 👨🏾‍🏭 ouvrier : peau mate 👨🏿‍🏭 ouvrier : peau foncée

ouvrier 👩‍🏭 ouvrière 👩🏻‍🏭 ouvrière : peau claire 👩🏼‍🏭 ouvrière : peau moyennement claire 👩🏽‍🏭 ouvrière : peau légèrement mate 👩🏾‍🏭 ouvrière : peau mate 👩🏿‍🏭 ouvrière : peau foncée

