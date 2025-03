L'emoji del legno è sfuggente. L'emoji del legno può essere utilizzato per qualsiasi cosa, dalla falegnameria e costruzione al taglio di alberi e al campeggio. Potrebbe anche essere usato per comunicare che qualcuno ha il legno, come in un'erezione o in un'erezione. Potresti voler chiarire.

Keywords: ciocco, legna, legname, tronco

Codepoints: 1FAB5

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )